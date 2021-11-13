Dünya ikincisi uyar’a davullu zurnalı karşılama!

Belgrad'daki şampiyonada 63 kiloda ikinci olan Uyar, Afşin ilçesi girişinde sevenlerince karşılandı. Daha sonra Afşin Belediyesine geçen Uyar, başkan Mehmet Fatih Güven ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile sohbet etti.

Şampiyonada gümüş madalya kazanan Uyar'ı başarısından dolayı tebrik eden Sefer Aycan, milli sporcuya başarı temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Güven de Uyar'ın başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Belediye olarak her zaman sporcuların yanlarında olduklarını ifade eden Güven, "Ahmet, ilçemizin yetiştirdiği değerli güreşçilerimizden bir tanesi. Milli güreşçimiz dünya güreş şampiyonasında ikinci oldu ve bizleri gururlandırdı. Genç güreşçimizin ileride daha başarılı sonuçlar elde edeceğinden şüphemiz yok. Kendisinden dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Ailesine teşekkür ediyorum böyle bir güreşçiyi yetiştirdikleri için. Belediye olarak sporcularımızın yanında, onlara en iyi desteği vermeyi çalışıyoruz." dedi.

Milli güreşçi Ahmet Uyar ise hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini, ilerleyen yıllarda düzenlenecek şampiyonalarda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Konuşmaların ardından MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, Uyar'a cumhuriyet altını hediye etti.