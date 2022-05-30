‘Dünya Kupası Türkoğlu'nda'

İstanbul'da 27-28-29 Mayıs'ta düzenlenen Fetih1453 kupasında Geleneksel Okçuluk dalında Dünya şampiyonu olan Aysun Demirci, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u ziyaret etti.

Türkoğlu Belediyesini temsil eden ve birçok ülkeden binlerce kişi arasından seçilerek dünya şampiyonu olmaya hak kazanan Türkoğlu Avasım Geleneksel okçuluk takımı sporcusu Demirci, dünya kupasını Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a takdim etti.

Belediye Başkanı Osman Okumuş'ta sporcuları tebrik ederek makamında Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Tarihi günlerden birini yaşadığını belirten Başkan Okumuş, “belediyemiz sonuna kadar sporcularımızın yanında olacak” dedi.

Dünya Birincisi Aysun Demirci ise, Belediye Başkanı Osman Okumuş'a çok teşekkür etti

Dünya Beşincisi olan Talip Polat ise; “başkanımız Bizlere bu gururu yaşamamıza öncü oldu.” ifadelerini kullandı.