Dünya Markası Atlas Giyim Piserro E-Ticarette de Farkını Ortaya Koydu

Bu kapsamda Sürekli değişen ve gelişen tekstil sektöründe kullanılan üretim teknolojisini sürekli olarak yenileyen ve yeni pazarlama stratejileri geliştiren Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü markası Atlas Giyim Piserro pandemi sürecinde de e-ticaret alanında çeşitli imkânlarla birçok alanda hizmet veriyor.

Atlas Giyim Piserro İnternet ve mobil araçların kullanımıyla her geçen gün hacim olarak büyüyen e-ticaret alanında gelişmiş alt yapısı ve yaygın hizmet anlayışıyla müşterilere her zaman ve her yerde alışveriş yapma imkânı, firmalara ise mağaza açma ve işletme masrafı olmadan satış yapma ve normal zamanda ulaşabileceklerinin çok daha üzerinde bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatı sunuyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Atlas Giyim Piserro Mağazalar Koordinatörü Serkan Koçdemir salgın sürecinde tekstil sektörünün de zor günlerden geçtiğini belirterek Piserro olarak bu dönemde e ticeret de daha fazla boy gösterdiklerine dikkat çekti.