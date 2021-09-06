Dünyaca ünlü mutfak şefi Fikret Özdemir'den Aksu Haber'e özel açıklamalar!

Kahramanmaraş ziyaretinde Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Dünyaca ünlü mutfak şefi Fikret Özdemir, uluslararası gastronomi festivalinin memleketi Kahramanmaraş’ta yapılması için çalışacağını söyledi

Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini bir kitapta toplayan Özdemir, kitabı hazırlarken destek olanlara da teşekkür etti