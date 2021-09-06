Dünyaca ünlü mutfak şefi Fikret Özdemir'den Aksu Haber'e özel açıklamalar!
Türk mutfağını yıllarca yurtdışında çalıştığı kurumlarda tanıtan ve katıldığı etkinliklerle tanıtımı sürdüren mutfak şefi Fikret Özdemir, Kahramanmaraş’ın yöresel yemeklerinin adını duyurmak için çaba sarf ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.09.2021, 13:36 06.09.2021, 17:54
Kahramanmaraş ziyaretinde Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Dünyaca ünlü mutfak şefi Fikret Özdemir, uluslararası gastronomi festivalinin memleketi Kahramanmaraş’ta yapılması için çalışacağını söyledi
Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini bir kitapta toplayan Özdemir, kitabı hazırlarken destek olanlara da teşekkür etti
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