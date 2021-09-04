Dünyaca ünlü mutfak şefi Fikret Özdemir memleketi Kahramanmaraş’a geldi

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’dan yaylayla ilgili bilgiler alan Özdemir, yapılan ve yapılması gündemde olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Dünya Master Şefler Birliği Türkiye Başkanı Fikret Özdemir, başkonuş’un Gastronomi ile birlikte daha da gelişeceğini söyledi.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ise Kahramanmaraş’ın adını dünyaya duyurduğu için Özdemir’e teşekkür etti.