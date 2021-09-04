Dünyaca ünlü mutfak şefi Fikret Özdemir memleketi Kahramanmaraş’a geldi
Kendini geliştirmek adına memleketinden ayrılmak zorunda kalan Özdemir uzun bir aradan sonra geldiği Kahramanmaraş’ta ilk ziyaretini doğa harikası Başkonuş Yaylasına yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 04.09.2021, 12:18 04.09.2021, 14:15
Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’dan yaylayla ilgili bilgiler alan Özdemir, yapılan ve yapılması gündemde olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Dünya Master Şefler Birliği Türkiye Başkanı Fikret Özdemir, başkonuş’un Gastronomi ile birlikte daha da gelişeceğini söyledi.
Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ise Kahramanmaraş’ın adını dünyaya duyurduğu için Özdemir’e teşekkür etti.
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