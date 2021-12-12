Dünyaca ünlü şampiyon kokoreç Kahramanmaraş'ta açıldı!
Dünyaca ünlü şampiyon kokoreç, Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerinin ardından Kahramanmaraş’a da bir şube kazandırdı.
KAHRAMANMARAŞ 12.12.2021, 15:08 12.12.2021, 15:39
Gerçekleştirilen açılışa Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’nun yanı sıra vatandaşlar yoğun katılım sağladı.
Kurdale kesiminin ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, işletmecileri tebrik ederek, hayırlara vesile olmasını diledi.
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ise Kahramanmaraş halkına hayırlı olmasını diledi.
Şampiyon Kokoreç’i Kahramanmaraş’a kazandıran Murat Başaran düşünceleri Aksu Haber’e anlattı.
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