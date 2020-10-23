Dünyaca ünlü sitede büyük skandal! Abdülhamit Han Cami'nin ismine suikast yapıldı
Dünyaca ünlü gezi Uygulaması ve sitesi Tripadvisor'de şehrimizin göz bebeği Abdülhamid Han Camiimizin ismi bazı şahsiyetsizler tarafından Abdülhamid haini camii olarak değiştirildi. Aksu TV Sosyal Medya ekibi bu duruma kayıtsız kalmayarak sosyal medya üzerinde kampanya başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2020, 18:04 23.10.2020, 19:41
Dünyaca ünlü gezi Uygulaması ve sitesi Tripadvisor'de şehrimizin göz bebeği Abdülhamid Han Camiimizin ismi bazı şahsiyetsizler tarafından Abdülhamit haini camii olarak değiştirildi.
NASIL DÜZELTEBİLİRİZ
Sitedeki isimler kullanıcılar tarafından önerildiği için aşağıdaki linkten siteye girerek resimde gösterdiğimiz "BU KAYDI GELİŞTİRİN" bölümüne girip, doğru ismi girerek göndeririniz.
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