Dünyada ikinci, Avrupa’da birinciyiz!
Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi Çin iken, Türkiye hem dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi hem de Avrupa’nın en büyük üreticisi konumundadır.
KAHRAMANMARAŞ 06.12.2021, 16:29 06.12.2021, 18:45
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Züccaciye Meclisi Başkanı Murat Kolbaşı, Türkiye farklı sektörlerde markalaşarak ihracatı daha çok geliştirebileceğine inanıyorum” dedi.
Konuşmasının devamında Türkiye’nin Züccaciye sektöründeki konumu hakkında da bilgi veren Kolbaşı, “ihracat ve ithalatımıza baktığımızda 5 milyar dolar fazlamız olan bir sektörüz bu anlamda Kahramanmaraş’ın da yeri çok önemli bir yerdedir” dedi.
Namaz Vakti 06 Aralık 2021
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