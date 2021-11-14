“Dünyanın Dijital Geleceği” konulu konferansa yoğun katılım!

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu’nun düzenlediği “Dünyanın Dijital Geleceği” konulu konferans KMTSO toplantı salonunda yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Konferansın Konuşmacısı Futuristler Derneği Türkiye Kurucusu ve Onursal Başkanı Alphan Manas olurken burada dijitalleşme hakkında çok özel bilgiler paylaştı.

Düzenlenen programı Aksu Haber’e değerlendiren KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu verimli bir program olduğuna dikkat çekerek bu tür etkinliklere kent genelinde devam edeceklerine vurgu yaptı.

Futuristler Derneği Türkiye Kurucusu ve Onursal Başkanı Alphan Manas ise Kahramanmaraş’ta olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.

Habitat Derneği Başkanı TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Sezai Hazır ise değişen dünya içerisinde türkiye’nin de yerini alması gerektiğini söyledi.