Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır!

4 kuşaktır dondurma sektöründe gelişimini sürdüren Mado, tatlıda da bir dünya markası olduğunu kanıtlamıştı. Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru"nu kıran Mado, bir birinden lezzetli tatlılarını Kurban Bayramı öncesi müşterileriyle buluşturacak.

Kahramanmaraş’ın ünlü dövme dondurmasını 4 kuşaktır işleyerek tüm dünyaya ün salan Mado Türkiye’yi dünyada temsil ederken, tamamen doğal aromatik bitkilerden oluşan ürün yelpazeleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Kurban Bayramıyla ilgili Moda üretim ekibinin günlerden yaptığı planlamaların tamamlandığını ve müşterilerinden de yoğun sipariş aldıklarını belirten Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, tatlının Türk damak kültüründe ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Daha düne kadar annelerin geceden kalkarak baklava hamurunu açtığını ve ertesi gün ise yaptığı baklavaları gelen misafirlere ikram ettiğini dile getiren Kanbur, Türk kültüründe çocuğun doğumundan nişanına, düğününden taziyesine, bayramlaşmalara ve önemli toplantılara kadar yaşamın her safhasında özellikle baklavanın var olduğunu söyledi.

Mado olarak dondurmada gösterdikleri hassasiyeti tatlı çeşitlerinde de uyguladıklarını ifade eden Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, Kurban Bayramına özel çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Pandemi sürecinde hijyen kurallarına tamamen uyulduğunu ve periyodik şekilde denetlendiğini de hatırlatan Kanbur; “Mado olarak gece gündüz yaptığımız çalışmalarda sona geldik. Tatlı yelpazemiz çok geniş ve gelen siparişlere göre tüm planlamalarımızı tamamladık. Bayram’a iki gün kala tüm çeşitlerimiz raflarımızda yer alacak. Cevizli, fıstıklı, sütlü, peynirli tatlılarımızın hepsi müşterilerimizin beğenisine sunulacak.” Dedi.

Kanbur, bu vesile ile de tüm hemşerilerinin ve İslam Aleminin Kurban Bayramını kutladı.