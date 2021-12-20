Dünyanın en pahalı saçı satışa sunuldu!

Kahramanmaraş’ta da bir kuaför dünyanın en pahalı saçı olarak düşünülen gerçek insan saçını satışa sundu.

Kuaför salonunda sadece özel müşterilere sunulan saçın bir gramı bile şimdilerde altının gramı ile yarışıyor.

Kuaför Salonu İşletmecisi Mevlüt Özgüller bu tür saçların çok nadir olduğuna değinerek çok fazla talep aldıklarını dile getirdi.