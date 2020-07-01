"Dünyanın en saçma binası" Kahramanmaraş’ta
Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan Kahramanmaraş’taki yarısı kullanılmayan sarı kırmızı mavi renkli bina kentin silüetini bozmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.07.2020, 17:38
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Kahramanmaraş’ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, arama motoru Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arandığı zaman 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi, Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor.
Yaklaşık 90 bölümden oluşan binada, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığı’nın yanı sıra, birkaç işyeri yer alıyor.
Şehrin siluetini bozduğu iddia edilen binanın neredeyse yüzde 60’lık bölümü ise kullanılamıyor.
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