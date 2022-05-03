Dünyanın en saçma binasının yıkım çalışmaları devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta valilik ve özel idare iş merkezi binalarının da aralarında bulunduğu 40 dönümlük ada alana yapılması planlanan şehir meydanı projesi kapsamında, ’dünyanın en saçma binası’nın yıkım çalışmaları sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2022, 11:32 03.05.2022, 16:57
Yaklaşık 3 ay önce yıkımına başlanan bina, 3 ay sonra tamamen ortadan kaybolacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde başlayan yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Önce sarı, mavi ve kırmızı renklerinden kurtulan binanın üst katları tamamen yıkıldı ve kolonlara geçildi.
Çevre güvenliği dikkate alınarak yapılan çalışmaların yaklaşık 3 ay sonra tamamlanması planlanıyor.
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