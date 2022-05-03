Dünyanın en saçma binasının yıkım çalışmaları devam ediyor!

Yaklaşık 3 ay önce yıkımına başlanan bina, 3 ay sonra tamamen ortadan kaybolacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde başlayan yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Önce sarı, mavi ve kırmızı renklerinden kurtulan binanın üst katları tamamen yıkıldı ve kolonlara geçildi.

Çevre güvenliği dikkate alınarak yapılan çalışmaların yaklaşık 3 ay sonra tamamlanması planlanıyor.