"Dünyanın Tadı" ve “Dünyayı Geziyorum” ekibi Başkonuş Yaylası’nda

"Dünyanın tadı" ve “Dünyayı Geziyorum” ekibi Sunucularından Özlem Tunca, Yasin Esirgenç Ve Oğulları Yakupcan, KANAL 7’deki program çekimleri için, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Osmanlı kültüründen gelen gastronominin de merkezi Başkonuş Yaylasını ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ 08.11.2021, 12:08 08.11.2021, 15:39
"Dünyanın Tadı" ve “Dünyayı Geziyorum” ekibi Başkonuş Yaylası’nda
"Dünyanın Tadı" ve “Dünyayı Geziyorum” ekibi Başkonuş Yaylası’nda
"Dünyanın Tadı" ve “Dünyayı Geziyorum” ekibi Başkonuş Yaylası’nda

Burada Kahramanmaraş’ın özelliklede Gastronomi Turizm’inin canlanması adına büyük emek sarf eden Süreyya Erdoğanyılmaz, dünyanın tadı çekimi için, Yasin Esirgenç’e şehrimize ait bin bir çeşit yöresel yemeklerini sergilerken, yapım aşamalarını da tek tek uygulamalı olarak anlattı.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ev sahipliğinde oldukça keyifli sohbetlerin gerçekleştiği çekimlerde, konuklar Maraş mutfağının eşsiz lezzetlerine hayran kaldı.

Enfes lezzetlerin ardından Aksu Haber’e konuşan, Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz, “Kahramanmaraş’ın kültürü, doğası ve gastronomisinin tanıtılması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ın hak ettiği yerlere ulaşması için yoğun çaba sarfeden Hukukçu İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Yazar Serdar ErdoğanYılmaz’da, “Başkonuş Yaylası şehrimizin tanıtılmasında bir vesile, amacımız Kahramanmaraş’ın bir Akdeniz kenti olduğu, gastronomisinin de Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Programında devamında konuklar, Başkonuş Yaylasının devasa kamp ateşi karşısında çaylarını yudumlarken, dünyayı geziyorum programı için Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’dan yayla hakkında bilgi aldı.

Geceyi burada geçiren Özlem ve Yasin çifti, güne Başkonuş Yaylasının o eşsiz havası ve muazzam doğa manzarasının yanı sıra bulunması bir hayli zor kahvaltısıyla başladı.

Burada Başkonuş Yaylası İşletmecisi Aslı Erdoğanyılmaz, Özlem Tunca’ya dünyayı geziyorum programı için başkonuş yaylasına çevre illerin ilgisini ve sabah kahvaltısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahvaltı sonrası konuklar Başkonuş Yaylası’nda, geyikleri besledi, atlara bindi, ATV ile safari turu yaptı.

Son olarak ise Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Özlem ve Yasin çifti ’ne Kahramanmaraş’ın turizminde büyük bir öneme sahip olan Başkonuş Yaylası’nın yeniliklerinden olan ekoturizm yoluyla, doğal habitatını keşfetme imkânı sağladı, burada çekimler yapıldı.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, “ekip olarak çok güzel bir iş çıkardık, Kahramanmaraş’ı tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkonuş Yaylası İşletmecisi Aslı Erdoğanyılmaz’da “çok keyifli bir organizasyon oldu, Özlem ve Yasin çiftini burada ağırlamaktan mutluluk duyduk” ifadelerine yer verdi.

Program sunucusu Özlem Tunca ise “saklı cennet Başkonuş Yaylası’na hayran kaldık iyi ki Kahramanmaraş’a geldik” dedi.

HABER: MEHMET DEVECİ

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