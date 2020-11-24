Dünyanın yemeğini Kahramanmaraş pişiriyor! Çelik tencereler 123 ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş yöresel ürünlerinin kalitesiyle ürettiği muhteşem lezzetli yemekleri ile söz ettirmeye devam ediyor. Aynı zamanda bu yemeklerin kalitesi yanında da Gastroteknolojiyi en iyi kullanan çok güçlü bir sanayiye sahip illerin başında yer alıyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 16:13 24.11.2020, 16:31
Çelik tencere ürünleri 123 üzeri ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye’nin ve dünyanın birçok markası şehrimizde üretilmekte.
Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Dernek Başkanı Gökhan Büyükdereli Kahramanmaraş’ın hem kültür , gastronomi hem de gastroteknoloji şehri olduğunu söyledi.
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