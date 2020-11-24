Dünyanın yemeğini Kahramanmaraş pişiriyor! Çelik tencereler 123 ülkeye ihraç ediliyor

Çelik tencere ürünleri 123 üzeri ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye’nin ve dünyanın birçok markası şehrimizde üretilmekte.

Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Dernek Başkanı Gökhan Büyükdereli Kahramanmaraş’ın hem kültür , gastronomi hem de gastroteknoloji şehri olduğunu söyledi.