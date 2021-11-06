Dünyayı Geziyorum ve Dünyanın Tadı programları Kahramanmaraş’ta!

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Kervanhan tesislerinde ekibe dondurma şovu gerçekleştirirken burada renkli anlar yaşandı.

Daha sonra Kervan Kocabaş Konağına geçen ekip burada Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri için çekimler yaparken daha sonra tatma fırsatı yakaladılar.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu şehrin turizm elçisi olarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Program sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı gelen misafirlere teşekkürlerini iletti.

TÜRES Kahramanmaraş Şube Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ise şehrin tanıtımının önemine vurgu yaptı.

Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi Büyükdereli ise keyifli bir program olduğuna dikkat çekti.