Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 25.09.2021, 10:04 25.09.2021, 10:09
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Şeyh Adil Caddesi'nde denetim yapan ekipler, 27 FC 037 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Polisin ihtarına uymayarak kaçan sürücü yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından Sait Zarifoğlu Bulvarı'nda yakalandı.
Sürücü A.Ş'nin ehliyetinin olmadığı ve bu yüzden kaçtığı belirlendi.
A.Ş'ye ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak suçlarından 8 bin 700 lira para cezası kesildi.
Sürücüyle birlikte araçta bulunan 2 kişi daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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