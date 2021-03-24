Durdu Özbolat’ın annesi Hatice Özbolat son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cem Evinde yapılan törenin ardından memleketi Afşin’e getirilen Hatice Özbolat’ın cenazesi Türkçayırı Mahallesinde cemevinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öğle vakti gerçekleştirilen cenaze töreninde 23. ve 24. dönem CHP Kahramanmaraş Milletvekili Özbolat ve ailesi taziyeleri kabul etti. Törene, parti yöneticileri, mahalle muhtarları ve yakınları katıldı.

