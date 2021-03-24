Durdu Özbolat’ın annesi Hatice Özbolat son yolculuğuna uğurlandı
23. ve 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın annesi Hatice Özbolat, Afşin’de son yolculuğuna uğurlandı.
KAHRAMANMARAŞ 24.03.2021, 17:11 24.03.2021, 17:57
Ankara’da Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cem Evinde yapılan törenin ardından memleketi Afşin’e getirilen Hatice Özbolat’ın cenazesi Türkçayırı Mahallesinde cemevinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öğle vakti gerçekleştirilen cenaze töreninde 23. ve 24. dönem CHP Kahramanmaraş Milletvekili Özbolat ve ailesi taziyeleri kabul etti. Törene, parti yöneticileri, mahalle muhtarları ve yakınları katıldı.
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