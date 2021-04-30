Duruşmalar 17 Mayıs sonrasına ertelendi!

18 günlük tam kapanma kararının açıklanmasının ardından adliyelerin faaliyetlerini sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusuydu.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun tavsiye niteliğinde yayınladığı karar neticesinde duruşmalar 17 Mayıs’ a ertelendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Sevda Or Akben, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki duruşma, keşif ve müzakerelerin ertelendiğini ve ertelenen duruşmalara ait bilgilerin UYAP sistemi üzerinden görüntülenebileceğini belirtti.