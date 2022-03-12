Düzenlenen kokteyl ile hizmet vermeye başladı!
Birbirini Tamamlayan 3 Farklı Branştan Bir Araya Gelen 3 Tecrübeli Ve Deneyimli Doktor Luna Ortak Muayenehanelerini Görkemli Bir Açılış İle Kahramanmaraş Halkının Hizmetine Sundu.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2022, 12:18 12.03.2022, 16:38
Gerçekleştirilen Açılış Kokteyline Sağlık Camiasından Birçok İsmin Yanı Sıra Vatandaşlar Katılım Sağladı.
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzm. Dr. Sercan Uysal Çetin Özel Günde Kendilerini Yalnız Bırakmayan Herkese Teşekkürlerini İletti.
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semiha Cengiz her Türlü Sorunlarında Vatandaşların Yanlarında Olduklarını Söyledi.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Levent Öztürk Açılışa Katılan Herkese Teşekkür Ederek Tüm Kahramanmaraş Halkını Yeni Muayenehanelerine Beklediklerini Söyledi.
Namaz Vakti 12 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|28
|45
|8. Beşiktaş
|28
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Kasımpaşa
|29
|35
|13. Galatasaray
|28
|35
|14. Antalyaspor
|28
|35
|15. Sivasspor
|28
|34
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|28
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|27
|56
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
|10. Southampton
|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|27
|31
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|28
|19
|20. Norwich City
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Atletico Madrid
|28
|51
|4. Barcelona
|26
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|28
|35
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|28
|18