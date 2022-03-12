Düzenlenen kokteyl ile hizmet vermeye başladı!

Gerçekleştirilen Açılış Kokteyline Sağlık Camiasından Birçok İsmin Yanı Sıra Vatandaşlar Katılım Sağladı.

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzm. Dr. Sercan Uysal Çetin Özel Günde Kendilerini Yalnız Bırakmayan Herkese Teşekkürlerini İletti.

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semiha Cengiz her Türlü Sorunlarında Vatandaşların Yanlarında Olduklarını Söyledi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Levent Öztürk Açılışa Katılan Herkese Teşekkür Ederek Tüm Kahramanmaraş Halkını Yeni Muayenehanelerine Beklediklerini Söyledi.