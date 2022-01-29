Düzensiz göçe yönelik huzur uygulaması

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 70 ekip, 242 personel ve 4 köpek unsuruyla yapılan uygulamada 14 metruk bina, 95 umuma açık yer, 77 sokak kontrol edilerek, 38 noktada yol kontrol ve arama faaliyetinde bulunuldu. Yapılan denetimler sırasında 10 Suriye uyruklu kişiye 12 bin 860 TL idari işlem yapılırken, 2 bin 426 kişi sorgulaması yapıldı. Arama kararı olan 4 kişinin yakalandığı uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.