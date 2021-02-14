Ebedi Kahramanlar izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

Aksu Tv’nin merakla beklenen programı Ebedi Kahramanlar her cuma izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Asilhan Yılmaz’ın sunumu ile şehit yakınları ve gazilerin hayatlarının ele alındığı programda Hakkari Çukurca’da şehit olan şehit Haşim Yenigül’ün evine konuk olduk.

Annesi, babası, eşi ve evlatlarının şehidi anlattığı programda duygu dolu anlar yaşandı.