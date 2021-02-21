Ebedi Kahramanlar izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!
Aksu TV’nin merakla beklenen programı Ebedi Kahramanlar her Cuma izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.02.2021, 14:15
Aksu Tv’nin merakla beklenen programı Ebedi Kahramanlar her cuma izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Asilhan Yılmaz’ın sunumu ile şehit yakınları ve gazilerin hayatlarının ele alındığı programda Bitlis’te mayın patlaması sonucu gazi olan Gazi Osman Kaya yaşadığı zorlu süreci anlattı.
Gazimizin ve ailesinin konuşmaları ile programda duygu dolu anlar yaşandı.
Gazi Osman Kaya’nın Kızı Erva Kaya babasına olan sevgisinden bahsedip, Şehit ve Gazilerimiz için Bayrak şiirini okudu.
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