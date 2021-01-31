Ebedi Kahramanlar izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!
Aksu TV’nin merakla beklenen programı Ebedi Kahramanlar her Cuma izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 31.01.2021, 13:11 31.01.2021, 13:24
Asilhan Yılmaz’ın sunumu ile şehit yakınları ve gazilerin hayatlarının ele alındığı programda Adıyaman’da şehit olan Şehit Mücahit Şimşek’in evine konuk olduk.
Annesi babası ve kardeşlerinin şehidi anlattığı programda duygu dolu anlar yaşandı.
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