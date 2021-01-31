Ebedi Kahramanlar izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

Asilhan Yılmaz’ın sunumu ile şehit yakınları ve gazilerin hayatlarının ele alındığı programda Adıyaman’da şehit olan Şehit Mücahit Şimşek’in evine konuk olduk.

Annesi babası ve kardeşlerinin şehidi anlattığı programda duygu dolu anlar yaşandı.