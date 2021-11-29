Ebeveynler Aile Atölyesinde Buluştu
Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında Akademisyen – Yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal ile Aile Atölyesi etkinliği ebeveynlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 29.11.2021, 17:29 29.11.2021, 18:02
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında Aile Atölyesi etkinliği düzenlendi. Birçok anne ve babanın başucu kitaplarını yazan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ın sunumuyla gerçekleştirilen atölyede, çocukların gelişim evlerindeki davranışları ve ebeveynlerin tutumu noktasında önemli bilgiler aktarıldı. Kahramanmaraş’a ilk kez seyahat etmekten ve katılımcıların ilgisinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Doç. Dr. Bencik, anne babaların sorularını da yanıtladı.
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