Ebru Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Perşembe günü (yarın) ‘Küll’ adlı Esma'ül Hüsna sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Ebru sanatçısı Özden Aydın’ın eserlerinin yer alacağı sergi, saat 14.00’da Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 7 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek sergiyi vatandaşlar ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.

Tüm Sanatseverler Davet Edildi

Küll adlı Esma'ül Hüsna sergisinin açılışı ile ilgili Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Birbirinden renkli, eğlenceli ve öğretici etkinlikleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, 31 Mart Perşembe günü ‘Küll’ isimli Esma'ül Hüsna sergisinin açılışını gerçekleştireceğiz. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek sergide sanatkâr Özden Aydın’ın birbirinden değerli eserleri sanatseverlerle buluşacak. Saat 14.00’da gerçekleştirilecek açılışımıza tüm sanatseverler davetlidir” ifadelerine yer verildi.