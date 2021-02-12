Ecdad Tarihi Vazifesini Yerine Getirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ülke TV canlı yayınına katıldı. Ebru Kaçar’ın sunduğu Akşama Doğru programında milli mücadelenin 101. yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “101. yılını idrak ettiğimiz kurtuluşumuzu bu sene bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle, kısıtlılıklar çerçevesinde kutluyoruz. Bir hafta sürecek etkinliklerimizi dijital dünyaya taşıyarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Kurtuluş Haftamızı pandeminin bitmesiyle birlikte, hemşehrilerimizle birlikte geniş bir katılımla kutlayacağız” diye konuştu.

Bağımsızlık Mücadelemiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu yılki temamız; ‘İstiklal İlham Verir’ oldu. Kahramanmaraş’ımızın kurtuluşu tamamen sivil imkânlarla, el birliğiyle gerçekleşmişti. Bugünün Sütçü İmamı Ömer Halisdemir,yakın tarihimizde yine aynı vazifeyi üstlenmişti. Avukat Mehmet Ali Bey’in yazdığı Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi, Milli Mücadelenin en önemli vesikalarındandır. Bu beyanname‘Korkma’ diye bitiyor. Buradaki korkma ifadesi, İstiklal Marşı’mıza da ilham olmuştur denilebilir. Korkma ifadesi inancımızın, imanımızın en güzel örneklerindendir. Avukat Mehmet Ali Bey’in oğlu Şahap, Fransızların bayrağımızı indirmesinin ardından Cuma namazı vaktinde bu bildiriyi dağıtıyor. Rıdvan Hoca da tarihi vazifesini yerine getirerek o meşhur hutbesini okuyor. Bağımsızlık mücadelemiz, tarihi vazifelerini korkmadan, çekinmeden yerine getiren o kahramanlar sayesinde verildi” dedi