Eczacı Odasında seçim heyecanı!
Kahramanmaraş Eczacılar Odası’nda seçim heyecanı yaşanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.09.2021, 12:18 05.09.2021, 13:43
Eczacılar Odası seçimli genel kurulunda, oylar bu gün sabah saatlerinde kullanılmaya başladı.
Kahramanmaraş Eczacılar Odası binasında gerçekleşen seçime başkan bahtiyar murat aras tek aday olarak çıktı.
500 üyenin bulunduğu Eczacılar Odası’nda oylar başkan aras için kullanıldı.
Seçimin ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Eczacılar Odası Başkanı Bahtiyar Murat Aras “pandeminin başladığı ilk günden bu yana emek sarf eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı ve sözlerine şöyle devam etti.
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