Edebi Mirasımızı Dünyaya Duyuracağız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve temsilcileriyle çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş ve Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan’ın da hazır bulunduğu toplantıda Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’da dahil olması amacıyla başlatılan çalışmalar değerlendirildi. Türkiye’den farklı alanlarda 6 şehirin Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olduğunun belirtildiği toplantıda, Kahramanmaraş’ın Edebiyat alanındaki başvurusunun kabul olmasıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceği ifade edildi.

Motivasyonumuz Yüksek

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu çalışmanın içerisinde olan çok değerli UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na ve tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yaptığımız başvuruyla birlikte şehrimizin ulusal literatürdeki yeri, hem uluslararası arenada tanınacak, hem de şehrimizin edebi birikimi insanlığın evrensel edebi mirası arasına dâhil olacak. Süreçte atılacak adımlara dair ciddi çalışmalar yaptık. İyi organize olmuş ve sürece adapte olmuş bir enerjiyle hareket ediyoruz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat” alanından yapacağımız başvuru Türkiye’de bir ilki teşkil ediyor. Tüm paydaşlarımızın katılımlarıyla inşallah, başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.