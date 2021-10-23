Edebiyat ve sinema ilişkisini anlattılar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” son gününde iki önemli ismi daha sanatseverlerle buluşturdu. Şehir genelinde 5 gün boyunca 15 ülkeden yazar ve şairin katılımıyla 100’e yakın etkinliğin düzenlendiği programlar kapsamında bu defa sinema konuşuldu. 22. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde “Gölgeler ve Suretler” filmiyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülü alan Derviş Zaim ve Türk Sineması eksenli yayımlarıyla yakından tanınan Suat Koçer, “Her Şeyi Anlatmak Mümkün Mü?” sorusuna cevap aradı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programda sinemanın edebiyatla ilişkisi farklı perspektiflerden değerlendirildi.