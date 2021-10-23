Edebiyat ve sinema ilişkisini anlattılar

Türk sinemasında birçok kült filmin yönetmenliğini yapan Derviş Zaim ve usta yazar Suat Koçer, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde “Her Şeyi Anlatmak Mümkün Mü?” adlı etkinlikte sanatseverlerle buluştu.

KAHRAMANMARAŞ 23.10.2021, 15:14
Edebiyat ve sinema ilişkisini anlattılar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” son gününde iki önemli ismi daha sanatseverlerle buluşturdu. Şehir genelinde 5 gün boyunca 15 ülkeden yazar ve şairin katılımıyla 100’e yakın etkinliğin düzenlendiği programlar kapsamında bu defa sinema konuşuldu. 22. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde “Gölgeler ve Suretler” filmiyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülü alan Derviş Zaim ve Türk Sineması eksenli yayımlarıyla yakından tanınan Suat Koçer, “Her Şeyi Anlatmak Mümkün Mü?” sorusuna cevap aradı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programda sinemanın edebiyatla ilişkisi farklı perspektiflerden değerlendirildi.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Edebiyat #sinema #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2