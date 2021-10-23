Edebiyat ve sinema ilişkisini anlattılar
Türk sinemasında birçok kült filmin yönetmenliğini yapan Derviş Zaim ve usta yazar Suat Koçer, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde “Her Şeyi Anlatmak Mümkün Mü?” adlı etkinlikte sanatseverlerle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2021, 15:14
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” son gününde iki önemli ismi daha sanatseverlerle buluşturdu. Şehir genelinde 5 gün boyunca 15 ülkeden yazar ve şairin katılımıyla 100’e yakın etkinliğin düzenlendiği programlar kapsamında bu defa sinema konuşuldu. 22. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde “Gölgeler ve Suretler” filmiyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülü alan Derviş Zaim ve Türk Sineması eksenli yayımlarıyla yakından tanınan Suat Koçer, “Her Şeyi Anlatmak Mümkün Mü?” sorusuna cevap aradı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programda sinemanın edebiyatla ilişkisi farklı perspektiflerden değerlendirildi.
Namaz Vakti 23 Ekim 2021
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|P
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|12. Denizlispor
|9
|10
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|9
|10
|14. Adanaspor
|10
|9
|15. Manisa FK
|10
|9
|16. Boluspor
|8
|8
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|8
|8
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|9
|7
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|6
|Takımlar
|O
|P
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|8
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|8
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|8
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|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Arsenal
|9
|14
|10. Brentford
|8
|12
|11. Wolverhampton
|8
|12
|12. Leicester City
|8
|11
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|9
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
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|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
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|8
|3
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|8
|3
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|P
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|20
|2. Osasuna
|10
|18
|3. Real Madrid
|8
|17
|4. Sevilla
|8
|17
|5. Atletico Madrid
|8
|17
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|15
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|15
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|11. Espanyol
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|12
|12. Villarreal
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|11
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|11
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|7
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|7
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|9
|5
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|3
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|9
|2
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