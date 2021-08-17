Edebiyat yolunda kaza! Otomobil takla attı

Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu'ndaki tünelde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

KAHRAMANMARAŞ 17.08.2021, 09:36 17.08.2021, 09:46
Edebiyat yolunda kaza! Otomobil takla attı

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşti.

Edebiyat Yolu'ndaki tünelde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı.

Bölgede trafik akışına kısa süreli aksamalar oluşurken, kazada yaralıların olmayışı yüreklere su serpti.

#Kahramanmaraş #Edebiyat Yolu #trafik kazası #Aksu Haber #aksu tv haber
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