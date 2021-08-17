Edebiyat yolunda kaza! Otomobil takla attı
Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu'ndaki tünelde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
KAHRAMANMARAŞ 17.08.2021, 09:36 17.08.2021, 09:46
Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşti.
Edebiyat Yolu'ndaki tünelde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı.
Bölgede trafik akışına kısa süreli aksamalar oluşurken, kazada yaralıların olmayışı yüreklere su serpti.
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