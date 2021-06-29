Edebiyat yolunda kaza! Yaralılar var

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri güzergahı Edebiyat Yolu üzerinde tüneller mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil tünelde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil takla attı, diğer otomobil ise hurdaya döndü.

Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.