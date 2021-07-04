Edebiyat Yolunda Şampiyonlar Geçidi!

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı "Kahramanmaraş Grand Prix" kadınlar etabının kazananları belli oldu. Toplamda 46 kadın bisikletçi arasından Rusya ve Ukrayna milli takım sporcuları yarışın galibi oldu.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı ikinci gününde hızlı başladı. Kahramanmaraş Grand Prix adı verilen etapta yarışan 46 kadın sporcu, kent merkezinden hareketle Türkoğlu ilçesine kadar 97 kilometrelik bir parkurda mücadele etti.

Yaklaşık 2 hafta sonra Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlara hazırlanan sporcular, zorlu parkurda önemli bir deneyim kazandı.



Öte Yandan "Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" İkinci gününde Kahramanmaraş Grand Prix Erkekler Etabı Ulu Cami önünde start aldı.



Yarışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.