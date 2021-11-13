Edebiyatın başkenti Beşir Ayvazoğlu’nu ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında Beşir Ayvazoğlu ile söyleşi programı gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın moderatörlüğünü ise Ömer Yalçınova üstlendi. Türk edebiyatına eserleriyle damga vurmuş usta kalemin yaşantısından kesitleri anlattığı programda, ilham kaynakları, düşün hayatında etkili olan eserler ve müellifleri de masaya yatırıldı. Edebiyatseverlerin de sorularıyla katkı sağladığı program sonrası okurlarının kitaplarını imzalayan Beşir Ayvazoğlu, şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.