Edebiyatın başkentinde şiirde buluştular!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” renkli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Şehirde 5 gün boyunca düzenlenecek etkinliklere konuk olan dünyanın 15 farklı bölgesinden 100’e yakın yazar ve şair bu defa şiirleriyle sahnede yerini aldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Arapça, İngilizce, İspanyolca, Flemenkçe ve Türkçe dâhil 5 farklı dilde yazılan şiirler seslendirildi.

Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği programa Türkiye’den Adnan Özel, İsmail Kılıçarslan, Ali Ayçil, Mevlana İdris, Zeynep Arkan, Rıdvan Tulum, Hüseyin Akın, Mehmet Narlı, Güven Adıgüzel, Duran Boz, Tayyib Atmaca, Ömer Yalçınova, İnci Okumuş ve Yasin Mortaş şiirleriyle eşlik etti.

Yurtdışından ise Azerbaycanlı Şair Hayal Rıza, Filistinli Şair Ghassan Zaqtan, Kolombiyalı Şair Adriana Hoyos, Belçikalı Şair Lotte Dodion, Kazakistanlı Şair Dinara Butonaeva ve Suriyeli Şair Zekeriya El Hamed başta olmak üzere toplam 7 şair etkinliğe katılırken, edebiyatın başkenti farklı kültürlerin şiirle buluşmasını sağladı.

Aksu Tv Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Adnan Yener katıldığı etkinlikte: “Gerçekten şiirin başkenti olan Kahramanmaraş’ta böyle bir programın olmasından gurur duydum” ifadelerini kullandı.”