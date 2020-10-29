Edebiyatın başkentine yakışan eser! Kahramanmaraş’ın şairlerini üç kitapta topladı
Şairler ve yazarlar kenti Kahramanmaraş’ın değerli kalemleri arasında yer alan Onikişubat Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü Araştırmacı Yazar Serdar Yakar, Onikişubat Belediyesi işbirliği ile eserleri olan şairleri ele alarak 3 eser çıkarttı.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2020, 16:18 29.10.2020, 19:33
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan yazar yakar, eserlerin konuları hakkında bilgiler verdi.
Desteklerinden dolayı Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür eden yakar, ‘bu ciltlerin devamınında geleceğini düşünüyorum’ dedi.
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