Edebiyat’ın Renkleri Göksun’da
1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Göksun’da “Yazar – Okur Buluşması” gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2020, 22:03
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, ilçelerde gerçekleştirilen etkinlikleriyle devam ediyor. Göksun Halk Kütüphanesi’nin salonunda gerçekleştirilen “Yazar-Okur Buluşması” temalı söyleşiye yerli ve yabancı birçok yazar katıldı. Yazarlardan Üzeyir İlbak, Ömer Yalçınova, Hajnal Csilla Nagy ve Mahmoud Altaweel’in yer aldığı programda edebiyat üzerinde söyleşi gerçekleştirildi. Programda yer alan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “Düzenlenen etkinlikten çok memnun olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz. Şehrimiz edebiyatın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.
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