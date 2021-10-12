Edebiyatseverler Kahramanmaraş’a akın edecek bu büyük festivalde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, festivalin tüm detaylarını Aksu Haber Muhabiri Gökhan Çalı anlattı.



Edebiyatın ve şiirin nabzı 7 güzel adamın şehri Kahramanmaraş’ta atacak diye Başkan Güngör, şiir ve edebiyata ilgi duyun herkesi Kahramanmaraş’a davet etti.



Başkan Güngör; “şiir ve edebiyatın başkentinde yapılması gereken etkinlikleri yapıyoruz. UNESCO’YA üye olmak için extra bir şey yapmıyoruz. Unesco’yu zaten fazlasıyla hak eden bir şehir burası, bizim yaptıklarımız kapasitemiz, geçmişimiz, tarihimiz, bunu zaten fazlasıyla hak ediyor. Biz şiir ve edebiyatın başkentine yakışır etkinlikler yapıyoruz” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı