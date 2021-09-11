Efsane başkan “Kaan” görevi devretti!
Kurulduğu 1990 yılından bu yana çok başarılı atılımlarda bulunan, yerli ve milli sermayenin lokomotifi MÜSİAD, inandığı bu davada büyük bir özveri ile mücadele vererek geride başarılı çalışmalarla dolu unutulmaz bir hizmet süreci bırakan Abdurrahman Kaan’a genel kurulda veda etti.
Abdurrahman Kaan genel başkanlık görevini cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı genel kurul’da Mahmut Asmalı’ya devretti
Abdurrahman Kaan, Haziran 2017’de devraldığı genel başkanlık görevi boyunca Türkiye’de ve dünyada yaşanan zorluklara rağmen üyelerinin bankaya ve faize bulaşmadan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yapabilmelerinin önünü açmak için çalıştı.
Başkanlığı döneminde 400’ye yakın ziyaret gerçekleştiren Kaan, 2 bin 200’e yakın faaliyet gerçekleştirdi. Üyelerin sorunlarına Ankara’da çözüm aradı.
İş dünyasının nabzını tutan ve Türk sanayisine öncülük eden, Her konuşmasında “Ülkeye hizmet etmek bu işin en güzel yanı” diyen Abdurrahman Kaan, müsiad genel başkanlık görevini bugün yapılan seçimlere tek aday olarak giren Mahmut Asmalı’ya devretti.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|4
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|3
|4
|13. Watford
|3
|3
|14. Southampton
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Valencia
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Atletico Madrid
|3
|7
|6. Mallorca
|3
|7
|7. Real Sociedad
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Athletic Bilbao
|3
|5
|10. Rayo Vallecano
|3
|3
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Cádiz
|3
|2
|13. Levante
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|3
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0