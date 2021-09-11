Efsane başkan “Kaan” görevi devretti!

Abdurrahman Kaan genel başkanlık görevini cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı genel kurul’da Mahmut Asmalı’ya devretti

Abdurrahman Kaan, Haziran 2017’de devraldığı genel başkanlık görevi boyunca Türkiye’de ve dünyada yaşanan zorluklara rağmen üyelerinin bankaya ve faize bulaşmadan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yapabilmelerinin önünü açmak için çalıştı.

Başkanlığı döneminde 400’ye yakın ziyaret gerçekleştiren Kaan, 2 bin 200’e yakın faaliyet gerçekleştirdi. Üyelerin sorunlarına Ankara’da çözüm aradı.

İş dünyasının nabzını tutan ve Türk sanayisine öncülük eden, Her konuşmasında “Ülkeye hizmet etmek bu işin en güzel yanı” diyen Abdurrahman Kaan, müsiad genel başkanlık görevini bugün yapılan seçimlere tek aday olarak giren Mahmut Asmalı’ya devretti.