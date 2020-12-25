“Efsane fiyatlar” Aygün avm’de!
Kahramanmaraş’ın markası vatandaşların ise tercih noktası olan Aygün Avm çok özel kampanyalarla vatandaşların evlerini donatmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.12.2020, 17:17
Aygün Avm Samsung Şubesi Efsane Fiyatlar Kampanyasıyla Televizyondan Buzdolabı Çamaşır Makinasına Kadar Birçok Üründe Cazip Fiyatlarla Şehre Damgasını Vuruyor.
Yıl sonuna özel kampanyaların devam ettiğini dile getiren Aygün Avm Samsung Mağaza Müdürü Murat Göçebe “müşterilerimizin güvenli alışveriş yapmaları için her türlü olanağı sağlamaktayız” diye konuştu.
Göçebe, müşterilerimizin online alışveriş platformlarından aldığı ürünlerde sıkıntı yaşadığını biliyoruz o yüzden tüm vatandaşlarımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Son olarak Göçebe, Aygün Avm’nin whatsapp ve sosyal medya uygulamaları hakkında da bilgiler verdi.
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