Efsus Turan’da Hak Sahiplerine Tapuları Teslim Edildi

Afşin Belediyesinde gerçekleştirilen tapu teslim töreninde 18. Madde uygulaması biten Efsus Turan Mahallesindeki hak sahiplerine tapuları teslim edildi.

Yapılan uygulama sonucunda 39 imar adası, 367 parselin oluştuğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven şu ifadelere yer verdi:

“Efsus Turan Mahallemizdeki imar uygulamasının şehrimize katkısı oldu. Komşular arasındaki problemi bitiriyor hem de ima problemlerini bitiriyor, yol problemleri sonuçlanıyor, parseller düzeltiliyor, uygun imar yapıları çıkartılıyor. Hepimiz sıkıntı yaşıyoruz ama arsa değeri de artıyor. 22 adet uygulama devam ediyor, en büyüğünü bitirdik küçükler yavaş yavaş bitmeye başladı. Afşin’imize, tapu sahiplerine hayırlı olsun” dedi.

Afşin’in imar anlamında daha düzenli hale gediğine değinen Güven, sözlerine şöyle devam etti:

“İmar sorunları bittikçe belediye olarak bizimde elimiz rahatlıyor. Yol sorunları son buluyor ve belediye olarak altyapı ve üstyapılarımız rahatça yapabiliyoruz. Yeşilevler’deki sorunlar da çözüm aşamasına getirdik. Yüzde 45’lik kesimin tapularını dağıtmıştık. Kalan yüzde 55'lik kısmı içinde süren mahkeme tamamlandı. Burada da devir işlemlerini yapacağız. İnşallah Yeşilevler tamamen temize çıkıyor.” açıklamasında bulundu.