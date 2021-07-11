Egedent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği düzenlenen törenle açıldı

Kurdele kesimi sonrasında, Egedent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği sahipleri Hatice Odabaşı Ve İsmail Erdoğan, törene katılım sağlayanlara kliniği gezdirerek bilgiler verdi.



Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, açılışın hayırlara vesile olmasının diledi.



Egedent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Sahibi Diş hekimi Hatice Odabaşı, klinikte bulunan cihazlar ve açılışa özel kampanyalar hakkında bilgiler verdi.



Egedent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Sahibi Diş hekimi İsmail Erdoğan’da, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, tüm vatandaşları Egedent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne davet etti.