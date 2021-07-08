Eğitim alanında liderlik yolunda ilerlemeye devam ediyor

Teknokent kolejinin yeni genel müdürü ise deneyimli ve başarılı isim Uğur Özeren oldu.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Teknokent Koleji Genel Müdürü Uğur Özeren teknokent kolejinin göstermiş olduğu faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Özer'en konuşmasının devamında Teknokent Kolejleri öğrencilerine hem ulusal hemde uluslararası bilgiler vermeye devam ediyor dedi.