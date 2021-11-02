Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz deneyimlerini KİÜ öğrencileri ile paylaştı

Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile söyleşide bir araya geldi. “Kariyer Söyleşileri” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş mutfağını geleceğin şef adaylarına anlattı.

Kahramanmaraş’ın, zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu ifade eden Erdoğanyılmaz, “Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Kentimize özgü birçok değer var. Elbette bu güzellikler ve bu bereket, Kahramanmaraşlının gönül güzelliği ile birleşip, sofralarına da yansıyor. Tabi bu kültürün tanıtımı için bu güne kadar gayret göstermeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte, sizler de Kahramanmaraş mutfağını ülkemizin dört bir yanında ve dünyada tanıtacaksınız. Hepinize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum” dedi.

Söyleşi daveti dolayısıyla KİÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Küçükönder’e de teşekkür eden Erdoğanyılmaz, “Bugün 43 yıl önce mezun olduğum okula geldim. Bu beni gerçekten çok heyecanlandırdı ve anılarım tazelendi. Gerçekten keyifli de bir söyleşi oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte bu etkinlikler devam edecek ve bizler de destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Küçükönder’de, Süreyya Erdoğanyılmaz’ın Maraş yemekleri konusunda önemli bir birikime sahip olduğunu belirterek, “Bugün Süreyya Erdoğanyılmaz hanımefendiyi misafir ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabi kendisinin Kahramanmaraş yemekleri noktasında büyük tecrübeleri var. Bu tecrübelerini öğrencilerimize aktardı. Kendisi bu yönde Kahramanmaraş’a çok katkı sağlayan birisi. Öğrencilerimize de çok faydalı oldu. İnşallah bu etkinliklerin devamını getireceğiz” ifadelerini kullandı.