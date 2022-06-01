“Eğitim Şenlikleri” kapsamında bir program düzenlendi!
Süreyya Güneş anaokulunda “eğitim şenlikleri” kapsamında bir program düzenlendi. Programda çocukların yaptıkları eserler sergilendi
KAHRAMANMARAŞ 01.06.2022, 16:28 01.06.2022, 18:29
Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe öğrencilerin anne ve babaları katıldı.
İyi fikir atölyesinin hazırladığı dikkat geliştirici oyunlar ile beceri oyunlarını minik öğrenciler tarafından tasarlandı.
Süreyya Güneş Anaokulu Müdürü Hatice Ermeydan eğitim şenliklerinin öğrencilere değer kattığını ifade etti.
Namaz Vakti 01 Haziran 2022
|İmsak
|Güneş
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|Yatsı
Puan Durumu
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|P
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|81
|2. Fenerbahçe
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|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
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|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
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|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
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|38
|34
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|38
|28
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|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
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|36
|70
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|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
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|36
|58
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|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
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|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31