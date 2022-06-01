“Eğitim Şenlikleri” kapsamında bir program düzenlendi!

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe öğrencilerin anne ve babaları katıldı.



İyi fikir atölyesinin hazırladığı dikkat geliştirici oyunlar ile beceri oyunlarını minik öğrenciler tarafından tasarlandı.



Süreyya Güneş Anaokulu Müdürü Hatice Ermeydan eğitim şenliklerinin öğrencilere değer kattığını ifade etti.