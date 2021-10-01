Eğitimci Yazar Mehmet Doboğlu vefat etti

Kahramanmaraş’ın sevilen ve sayılan simalarından Emekli Öğretmen ve Kahramanmaraş Gazetesi Yazarlarından 61 yaşındaki eğitimci yazar Mehmet Doboğlu, vefat etti.

KAHRAMANMARAŞ 01.10.2021, 15:07
Eğitimci Yazar Mehmet Doboğlu vefat etti

Dün akşam geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yoğun bakıma alınan eğitimci yazar bugün vefat etti.

Eğitimci yazar Mehmet Doboğlu'nun cenazesi bu gün saat 17.00'de Şeyhadil Mezarlığı 1 no’lu kapıdan kaldırılacak.

Bizler de Aksu TV olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz.

#Kahramanmaraş #Vefat #Mehmet Doboğlu #AksuTV #AksuTVHaber
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