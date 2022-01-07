Bonus Hoca olarak bilinen Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu, Kahramanmaraş Çukurova elektrik Anadolu lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.



Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu tarafından gerçekleştirilen "Bonus Hoca İle Beyin Temelli Motivasyon" adlı seminerde öğrenciler moral depoladı.

Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu, Kahramanmaraş’ta yapılan programların öneminde bahsederek yoğum katılım gösteren öğrencilere teşekkür etti.