Eğitimin aslanlarından Mol günü kutlaması !

Programa okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Mol gününe özel 10.sınıf kimya Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı sokak röportajları, kim molyoner olmak ister isimli yarışma ve görsel deneyler izleyenlerle paylaşıldı.

aynı zamanda Kimya laboratuvar öğretmeni Esra Demirkol’un Mol gününe dikkat çekmek amacıyla düzenlediği Kipaş’ın Aslanları Bilimin İzinde yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri okul yönetimi ve öğretmenler tarafından verildi.

Programın ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kipaş Eğitim Kurumları Kimya Öğretmeni Esra Demirkol her sene Mol gününe özel hazırladıkları yarışma ve deneyler İLE amaçlarının kimyaya dikkat çekmek olduğunu söyledi.