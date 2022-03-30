Eğitimin lider Aslanı Kipaş Eğitim kurumlarından doğa dostu projeler

Ortaokul ve lise öğrencilerinin doğa dostu projelerine ek olarak geri dönüşüm ürünlerinden yaptığı maket evler, araçlar ve daha birçok çalışma bir hafta boyunca idari bina da velilerin ve öğrencilerin ziyaretlerine açık tutulacak.

Öğrenciler, atık kağıtlar ve birçok materyallerle yapılan çalışmaları Aksu Haber’e değerlendirdiler.

Görsel sanatlar Öğretmeni Metin mankaloğlu ise “öğrencilerimizin her sene sonunda bu tür yapmış oldukları maketleri sergi yaparak velilerimiz ve öğrencilerimizin beğenisine sunuyoruz” dedi.

Spor-Sanat ve Sosyal Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Emin Kara’da “öğrencilerimize geri dönüşümün ne kadar önemli olduğu anlatırken onlarında yeteneklerini görme fırsatımız oluyor” sözlerine yer verdi.