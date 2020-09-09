''Eğitimin Lider Aslanları'' eğitimdeki liderliğini korumaya devam ediyor

Pandemiden dolayı okullar ara verilse de Özel Kipaş Eğitim Kurumları hem online eğitimle hem de takviye kurslarıyla öğrencilerin eğitimden geri kalmamasını sağladı.

Özel Kipaş Eğitim Kurumları sınava giren öğrencilerini dereceyle Türkiye’nin en iyi üniversitelerine yerleştirdi.

Konuya ilişkin Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Özel Kipaş Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hakan Oflaz “eğitimde ki liderliğimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.